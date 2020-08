Stiri pe aceeasi tema

- "Lucrurile arata rau in țara", a declarat medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.454 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, un nou record negativ in Romania. De asemenea, de ieri pana azi…

- Sanatatea plamanilor noștri este absolut esențiala pentru un organism sanatos și pentru o imunitate puternica ce sa reziste in fața numeroșilor factori externi care pot pune in pericol sistemul respirator. Chiar daca de multe ori nu conștientizam, plamanii sunt folosiți non stop de organism pentru a…

- Creșterea masiva a cazurilor de infectare cu noul coronavirus este alarmanta in momentul de fața in Romania. Citește gratuit ediția de iulie a revistei Unica. O gasești AICI „Lucrurile nu vor mai continua in forma aceasta, pentru ca va intra in vigoare legea izolarii și carantinei. Suntem pe internare…

- Creșterea ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus de la noi din țara contureaza un scenariu pesimist. Pana la mijlocul lunii august, Romania ar urma sa indeplineasca, din nou, condițiile unei stari de urgența. Totul este scris intr-un document intern al Comitetului Național pentru Situații de Urgența.

- Guvernul din Marea Britanie a intocmit o lista cu 59 de țari considerate a avea risc redus. Romania nu și-a gasit loc printre acestea. Pentru persoanele care vin din cele 59 de țari, izolarea nu va fi necesara la sosirea in Anglia. Ceea ce inseamna ca romanii care vor merge acolo dupa data de 10 iulie…

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari scutite de carantina la sosirea in Anglia. Romanii vor fi obligati sa se izoleze timp de 14 zile la sosire.Lista intra in vigoare incepand cu 10 iulie. Pe lista nu se regasesc nici China, SUA, Suedia si Portugalia, ceea ce inseamna ca, la sosire,…

- Acesta spune ca a fost stabilit un plan de testare la nivel național a imunizarii populației la COVID-19, dupa depașirea maximului epidemiei. ”Vom testa populația, sa vedem ce procent s-a infectat cu coronavirus , pe varste, pe regiuni. Exista mai multe formule de eșantionare, Intitutul Național de…

