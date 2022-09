Stiri pe aceeasi tema

- Moartea reginei Elizabeth a II-a pune in pericol unitatea Commonwealth, uniune la care regina a ținut foarte mult și care amintea de prestigiul marelui Imperiu Britanic. Antigua și Barbuda, o țara din Commonwealth și fosta colonie a Imperiului Britanic, va organiza un referendum pentru a deveni republica…

- Premierul statului insular Antigua si Barbuda, Gaston Browne, a declarat ca, in urma decesului Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, va organiza un referendum pentru ca tara sa renunte la monarhie si sa devina re

- Premierul statului insular Antigua si Barbuda, Gaston Browne, a declarat ca, in urma morții Reginei Elisabeta a II-a a decis ca va organiza un referndum pentru ca țara sa renunțe la monarhie și sa devina republica.

- Prim-ministrul din Antigua si Barbuda, unul din cele 56 de state aflate sub coroana britanica și foste teritorii ale imperiului, a declarat ca va cere convocarea unui referendum pentru ca tara sa devina republica in termen de trei ani, dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a, relateaza The Guardian,…

- Charles al III-lea si-a inceput sambata domnia ca rege al Regatului Unit si al altor paisprezece regate din Commonwealth, dupa ce a fost proclamat oficial, in cadrul unei ceremonii solemne la Londra, ca succesor al Elisabetei a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani.

- De la anunțul decesului reginei Elisabeta a II-a, joi, Marea Britanie a fost scufundata in tristețe și doliu. Dar moartea suveranului reprezinta, de asemenea, o pierdere economica majora pentru țara. Decesul reginei Elisabeta a II-a, survenit joi, a lasat Marea Britanie și intregul Commonwealth intr-o…

- Odata cu disparitia Reginei Elisabeta a II-a, decedata joi la resedinta sa din Balmoral (Scotia), au fost activate operatiunile London Bridge si Unicorn, planuri puse milimetric la punct si concepute inca din anii 1960 pentru a face fata chiar situatiei prin care trece acum Regatul Unit, moartea monarhului…