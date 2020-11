O formă de rezistență Pot sa rad aproape de orice si in primul rand de mine. Ca sa-mi alung nelinistea, tristetile, nesiguranta, fricile. Imi gasesc de cele mai multe ori un punct de sprijin in umor, vad repede comedia vietii, dincolo de masca ipocriziei, a conventiilor sociale. Si mi se pare ca noi, romanii mioritici, fatalisti cum suntem, cu […] Articolul O forma de rezistența apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

