Stiri pe aceeasi tema

- In urma sesizarii polițiștilor de frontiera din aeroportul Cluj-Napoca, in baza Ordinului Ministrului Sanatații nr. 7 din 11.03.2020, Direcția de Sanatate Publica a dispus oprirea transportului unor colete, care urmau sa fie expediate in Italia și conțineau 10.000 maști chirurgicale, 17.000 maști…

- ​În urma celor 4 Hackathoane desfașurate simultan weekend-ul trecut în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, 45 de tinere echipe de start-up tehnic se alatura celor 28 deja calificate dupa Hackathonul de la finalul lunii februarie din București. Împreuna, vor participa în programul…

- Consiliul Județean Prahova anunța ca va fi demarata prima investiție in Parcul Industrial Barcanești. Conducerea instituției a semnat autorizația de construire, aici urmand sa fie ridicate o hala de intreținere auto, cladire de birouri, parcare, garaj, platforme, plus alei carosabile și pietonale. "Este…

- Dialogul cu cetațenii a avut loc la Centrul de Cultura Urbana Casino din Cluj-Napoca. Tema sa centrala a fost viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”, ce va impulsiona impactul științific, economic și societal al fondurilor europene. Orizont Europa investește…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a dezvoltat, la rafinaria Petrobrazi, un nou combustibil maritim cu continut redus de sulf, de pana la 0,5%, produsul fiind unic pe piata din Romania.

- Travis Kalanick, cofondator al Uber, este unul dintre sustinatorii unui startup, lansat la faimosul festival Burning Man, ce vrea sa creeze un nou tip de hotel, unul construit din elemente produse la imprimante 3D si sa extinda totul într-o retea la nvel mondial, scrie Financial Times.Citeste…

- Șeful Amazon ― Jeff Bezos ― a anunțat o investiție majora în India, de 1 miliard de dolari, spunând ca țara este o piața-cheie pentru creștere. Firma va investi în digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, permițându-le sa vânda și sa opereze online, anunța…

- Un fost bancher devenit antreprenor in consultanța financiara a alcatuit pentru cititorii StartupCafe.ro o lista cu cele mai frecvente 24 de puncte sau capitole pe care o banca le analizeaza pentru acordarea unei finanțari. Fiecare capitol reprezinta un set de informații pe care banca le culege și le…