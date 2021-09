Compania de construcții INAMSTRO in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași anunța ca Lucrarile de reabilitare ale infrastructurii cailor de acces și locurilor de parcare publice in cartierul Frumoasa au fost incheiate cu succes in data de 09.09.2021 Dezvoltarea si modernizarea spațiului public este un factor major in vederea asigurarii cresterii atractivitații unui cartier rezidențial. Acest obiectiv a propulsat refacerea bunei funcționari și a nivelului de utilizare a accesului in cartierul Frumoasa. Obiectivele principale ale inițiativei au fost dezvoltarea infrastructurii urbane in scopul…