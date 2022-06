O fetiță de un an moare călcată în picioare de o vacă Poliția din raionul Ștefan Voda din Republica Moldova ancheteaza o situație teribila, intamplata ieri intr-una dintre localitațile raionului. O fetița de un an a ajuns, inca nu se știe cum, caci de aceea sunt cercetarile poliției, in picioarele unei vaci. De asemenea, anchetatorii n-au comunicat daca era vaca familiei cu fetița sau nu. Insa, intr-un comunicat se arata ca vaca a calcat copilul in picioare. Și, deși familia a sunat imediat la ambulanța, echipajul medical sosit la fața locului n-a putut sa faca prea multe. Doar sa transporte fetița la spital pentru ingrijiri și intervenții serioase.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de un an a decedat, dupa ce a fost calcata in picioare de o vaca. Tragedia s-a produs ieri, 27 iunie, intr-o localitate din raionul Ștefan Voda, transmite Jurnal.md Ulterior, la fața locului polițiștii au stabilit ca in jurul orei 19:30, bovina in timp ce intra intr-o gospodarie care aparținea…

