- Fermierii care au ieșit cu tractoarele la protest, pe drumurile naționale intenționeaza sa blocheze traseul ce duce spre vama Leușeni-Albița. Anunțul a fost facut de Poliția R. Moldova, care a venit cu un apel catre șoferii care și-au planificat deplasarea in Romania, prin acest punct de trecere a frontierei.

- Un galatean s-a ales cu dosar penal pentru contrabanda dupa ce a fost prins de politisti in trafic cu 10.000 de tigarete de provenienta Republica Moldova pe care le avea in autoturism, a informat IPJ Galati, scrie agerpres.ro .

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in PTF Leușeni - Albița și PTF Sculeni cresc valorile in traficul de calatori și autoturisme, pe sensul de ieșire din R.Moldova, la intrarea in Romania. „La ora actuala, la linia de control sunt pana la 100 de autoturisme”, menționeaza IGPF.

- Autoritațile de frontiera au gasit, cu ajutorul cainelui de serviciu Ebasa, 4.050 de pachete cu țigari de contrabanda in bagajele a trei femei din Bulgaria, care au sosit, marți dimineața, pe aeroportul Internațional București „Henri Coanda” de la Istanbul, Turcia, informeaza Poliția de Frontiera.Cele…

- Marius Budai și un alt europarlamentar au ajuns intr-o situație fara precedent. Cei doi au fost surprinși intr-o mașina furata. Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, impreuna cu un alt europarlamentar, Dan Constantin Șlingu, au fost prinși la intrarea in țara, dinspre Republica Moldova, intr-o mașina…

- Parlamentarii Dan Șlincu și Marius Budai au fost lasați fara mașina de vameșii și polițiștii de frontiera de la Sculeni. Cei doi se intorceau de la o conferința a Organizației PSD Romania in Republica Moldova.

- Un ucrainean de 64 de ani a fost reținut, dupa ce polițiștii de frontiera de la PTF Siret impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, sambata, in TIR-ul cu care acesta a intrat in Romania 147.500 pachete de țigari de fara timbru, in valoare de aproximativ 295.000 de euro, informeaza Poliția de Frontiera.Potrivit…

- Unul dintre cei mai eficienți polițiști de frontiera in combaterea contrabandei cu țigari la granița de la Prut este cainele polițist „Nero”, de la Poliția de Frontiera din Moldova, care e specializat in descoperirea țigarilor sau produselor din tutun ascunse in spații inchise ale autovehiculelor. In…