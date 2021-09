O fetiţă de 4 luni a fost găsită moartă lângă părinţi în pat Din primele informatii se pare ca aceasta a fost sufocata de unul dintre acestia. DGASPC Iasi a fost sesizat de politie in aceasta seara si se va deplasa la fata locului. In familie mai sunt alti 4 copii, trei baieti si o fata care vor fi cel mai probabil luati intr-un centru de plasament. „La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, polițiștii au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre un barbat despre faptul ca fiica sa, in varsta de 4 luni nu mai respira. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa și s-a dispus efectuarea necropsiei Pt stabilirea cauzei decesului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

