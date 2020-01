O fetiță de 10 ani din Dâmbovița a murit după ce a luat pastile pentru dureri de cap Tragedie intr-o comuna dambovițeana in chiar prima zi a anului. O fetița de doar 10 ani a luat analgezice, fiindca acuza dureri de cap, dar a murit!Fetița din comuna Crangurile, localitatea Patroaia, s-a vaitat de dureri de cap și a luat analgezice, a informat dbonline.ro.Parinții au gasit-o inconștienta in casa. Au sunat la 112 și o ambulanța a transportat-o de urgența la spitalul din Gaești. Medicii au incercat manevre de resuscitare, dar n-au mai putut face nimic și au pronunțat decesul copilei.Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

