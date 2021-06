Stiri pe aceeasi tema

- Liniștea orașului german in care traiesc parinții președintelui Romaniei, Klau Iohannis, a fost tulburata vineri de un atac sangeros. Trei persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite, in urma unui atac cu arma alba comis de un imigrant senegalez.

- O adolescenta de 15 ani din judetul Galati a fost lovita, miercuri, de un autoturism in timp ce traversa DN 25 prin loc nepermis, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin apel la 112 ca…

- In urma cu puțin timp,polițiștii ilfoveni au fost sesizati de faptul ca o persoana trage cu pistolul pe o strada din localitatea ilfoveana Cozieni.Din fericire, nimeni nu a fost ranit.Zeci de echipaje de poliție sunt la fața locului.Se presupune ca este vorba despre o rafuiala in plina strada.

- Barbatul a fost așteptat langa bloc de agresor, care l-a injunghiat cu un cuțit in burta și in gat.Victima a fost transportata in stare grava a spital. Potrivit reprezentanților Ambulanței, a intrat in stop cardio-respirator. Potrivit Realitatea Plus, victima era cunoscuta ca ”Gabi Șef”, din clanul…

- O tanara de 17 ani dintr-o localitate din Iași a trecut prin clipe de coșmar. Fata aștepta o mașina de ocazie pentru a ajunge la Iași. In tot acest timp, a fost abordata de un tanar. Crezand ca individul vrea sa o ajute, tanara a urcat in mașina. Tanara abuzata de un șofer Tanara in […] The post Cazul…

- Un individ s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost filmat cand batea un copil de 12 ani in zona unui parc din orașul Ovidiu, județul Constanța, scrie Mediafax Polițiștii din orașul Ovidiu s-au sesizat di...

- Suporterii din galeria oltenilor au izbucnit atunci cand autocarul rivalei din oraș, CS Universitatea, a trecut pe langa ei. Acestia au inceput sa scandeze si sa aprinda fumigene si torte. Aproximativ 500 de fani ai Craiovei au fost adunati in zona. Sustinatorii nu au purtat nici masca de protectie…

- Vlad Gherman a fost la un pas de tragedie, in urma cu doar cateva ore. Fostul iubit al Cristinei Ciobanașu le-a povestit fanilor totul pe rețelele de socializare. Iata cat de aproape a fost de pericol celebrul cantareț in plina strada! Ce i s-a intamplat actorului?