- O femeie in varsta de 43 de ani a condus bauta și a provocat o tamponare in lanț, distrugand, sambata dimineața, mai multe mașini parcate in orașlul Vulcan, județul Hunedoara. Purtatorul de cuvant al Poliției Hunedoara, Carla Strujan, a declarat, sambata, ca femeia in varsta de 43 de ani, din Vulcan,…

- La data de 21 noiembrie 2021, in jurul orei 03,30, polițiștii din Teiuș au depistat o femeie de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatoarei auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un șofer s-a urcat la volan dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a provocat un accident, in urma caruia pasagera din dreapta a decedat. Totul s-a intamplat in județul Vrancea, noaptea trecuta. Barbatul a fugit de la locul accidentului, insa a fost prins repede de oamenii legii. Accident soldat cu…

- Amețita de aburii alcoolului, șoferita a pierdut controlul volanului si a lovit autoturismele aflate pe marginea soselei.Din fericire, nimeni nu a fost ranit, s-au inregistrat doar pagube materiale.Femeia a fost testata cu aparatul etilotest, iar polițiștii au descoperit ca aceasta avea o alcoolemie…

- O femeie de 74 de ani s-a urcat beata la volan și a lovit cinci mașini parcate in sectorul 6. Polițiștii au testat-o pe șoferița și așa au aflat ca avea o alcoolemie de 0,85 miligrame per litru in aerul expirat. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. In schimb, pentru ca femeia nu avea asigurare…

- In urma accidentului, a rezultat o victima conștienta, neincarcerata, ranita ușor, cu dureri la spate. Se pare ca o șoferița consumase și bauturi alcoolice. Alcoolemia identificata a fost de 0,59. Aceasta a fost preluata pentru a i se lua probe biologice. Articolul O șoferița beata a distrus trei masini…

- Un barbat in varsta de 31 ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost depistat conducand, sub influenta bauturilor alcoolice, un autoturism dinspre comuna Filipeni spre municipiul Bacau. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru, a declarat ca barbatul isi amenintase concubina ca vine…