Turiștii s-au adunat sambata (6 august) in apropierea vulcanului Fagradalsfjall din Islanda pentru a vedea cum acesta scuipa lava și jeturi de roca topita. O pereche de spectatori, Jessie Bull și Aidan Charles din Vancouver, Canada, au descris experiența ca fiind „uimitoare", dar „cam infricoșatoare".

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, vineri, ca a semnat, cu o firma cu 25 de ani de activitate in domeniu, contractul pentru repararea si mentenanta acoperisului Arenei Nationale. „Reparam acoperisul Arenei Nationale. Am semnat contractul pentru repararea si mentenanta acestuia, dupa…

Walter Primrose si sotia sa, Gwynn Morrison, ambii cetațeni americani nascuti in 1955, au fost arestati vineri in Hawaii, fiind inculpați in SUA intr-un dosar marcat de suspiciunea de spionaj pentru „furt de identitate", dupa ce au trait timp de 35 de ani sub numele unor bebelusi decedati, relateaza…

Un tanar de 26 de ani a murit inecat, sambata, intr-o piscina din Pitești. Fusese vazut și scos de catre salvamar, informeaza Mediafax.

Un barbat de 40 de ani din comuna Balesti a murit vineri inecat intr-o piscina, in municipiul Targu-Jiu, a anuntat IPJ Gorj.

O femeie este in stare grava, ranita de o creanga care a intrat prin parbriz și i s-a infipt in bazin. Accidentul a avut loc pe DN 1H, in zona localitații Peștiș, județul Bihor, anunța mediafax.

Oficialii ucraineni au anuntat „inchiderea tuturor comunicatiilor" in zonele ocupate de rusi regiunea de sud a Hersonului, scrie Reuters.