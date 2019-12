O femeie își alăptează fetița de 4 ani. Cum au reacționat oamenii pe internet O femeie alapteaza de aproape 5 ani. Melissa Ostroth are doua fetițe și a facut o singura pauza de la alaptat, timp de trei luni. Melissa, in varsta de 34 de nai, din Toledo, SUA, a știut dintotdeauna ca iși va alapta copiii, dupa ce și-a vazut mama alaptandu-i frații pe cand era copil. Tanara a devenit mama la randul ei, iar cele doua fete ale sale, Elimia (4 ani) și Wrenly (2 ani) continua sa fie alaptate. Ea a decis ca nu va intrerupe alaptatul decat in momentul in care fiicele sale vor dori asta. De aproape 5 ani, Melissa se afla la dispoziția fetelor ei. Asta inseamna ca le alapteaza oricand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

