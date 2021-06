Stiri pe aceeasi tema

- Multi oameni au ideea gresita ca o femeie insarcinata este o femeie bolnava si ar trebui sa fie tratata ca atare, adica sa aiba mare grija de ea ndash; in vreme ce cazul este, sau ar trebui sa fie, chiar contrariul.Natura a aranjat in asa fel lucrurile incat in acea perioada metabolismul este crescut,…

- O franțuzoica de 40 de ani, Valerie Bacot, este judecata pentru uciderea tatalui ei vitreg care ulterior i-a devenit soț. Ea a recunoscut ca l-a impușcat, dar susține ca a fost abuzata ani la rand de sotului ei, fiind pusa sa se prostitueze. Procesul intens mediatizat a inceput luni in Franța. Luni,…

- Politia, Parchetul Tribunalului Vrancea si Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului au deschis anchete dupa ce un barbat de 50 de ani din localitatea Dumitresti si-a ucis partenera, care era insarcinata. In aceeasi noapte, el ar fi violat o alta femeie, care venise in vizita…

- Politistii Secției 1 Timișoara au depistat o femeie in varsta de 25 de ani, condamnata la inchisoare pentru comiterea infractiunilor de ultraj și furt in forma continuata. Aceasta a fost introdusa in penitenciar pentru executarea pedepsei. Miercuri, in jurul orei 23:45, in timp ce executau serviciul…

- In urma cu 89 de ani, prima femeie parasutist cu brevet din Romania, Smaranda Braescu, stabilea recordul mondial de altitudine sarind de la 7.233 de metri, rememoreaza Ministerul Apararii Nationale.

- O femeie in varsta de 31 de ani din Braila, acuzata ca si-a ucis sotul, apoi i-ar fi transat trupul si l-ar fi ascuns in mai multe locuri din curtea locuintei, a fost condamnata de judecatorii Tribunalului Braila a 23 de ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de omor in conditii de violenta…

- Mandat pus in aplicare de politisti. Femeie incarcerata in Penitenciarul Ploiesti Targusorul Nou.La data de 12 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat o femeie, de 25 de ani, pe numele careia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei…

- Ieri, 29 martie 2021, in jurul orei 13.00, polițiștii din Teiuș au depistat și reținut o femeie de 41 de ani din Teiuș, posesoare a unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria Aiud. Femeia a fost condamnata la executarea unei pedepse privative de libertate de 9 luni inchisoare,…