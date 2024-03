Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York a respins miercuri o oferta de garantie de 100 de milioane de dolari adusa de Donald Trump pentru a acoperi mai putin de o treime din amenda pentru frauda financiara din cadrul imperiului sau imobiliar la care a fost condamnat la mijlocul lui februarie, noteaza AFP. Fostul…

- O femeie din Italia s-a infectat cu HIV intr-un laborator de cercetare din Geneva. Tanara, care studia la Universitatea Padova, participase la un schimb de studenți in 2011. Opt ani mai tarziu a aflat ca are SIDA, iar in urma analizelor s-a dovedit ca virusul din organismul tinerei este identic cu cel…

- In zilele acestui sfarsit de saptamana, cateva incidente au fost constatate, la Piatra Neamt, de cadrele Serviciului Rutier Neamț. In unul dintre ele, o masina de politie a fost implicata intr-o tamponare.

- Astazi, 4 februarie 2024, la ora 15:43, politistii din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Galati au fost sesizati, prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui eveniment feroviar, soldat cu o victima a carei identitate este, pana in prezent, necunoscuta, potrivit IPJ Galati. Din…

- Polițișii Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost sesizati cu privire la faptul ca pe bulevardul Bucovina in fața magazinului Lidl, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. In ziua de 06.01.2023, in jurul orelor 19.50, un tanar de 19 ani, din Gura Humorului in timp ce conducea…

- La sfarsitul lunii noiembrie anului trecut, BNP Paribas Personal Finance (BNPPF), cunoscuta prin brandul sau Cetelem, a fost gasita vinovata de disimularea riscurilor imprumutului sau Helvet Immo in franci elvetieni, dintre care aproximativ 4.600 de contracte au fost semnate in 2008-2009. Imprumutul,…

- Peste 100 de milioane de americani ar trebui sa primeasca bani de la Google, companie care a ajuns la o ințelegere pentru a pune capat unei anchete incepute in 2021 pe tema modului in care limita opțiunile dezvoltatorilor prezenți pe magazinul Play.

- O femeie din Bright, nord-estul Melbourne-ului, Australia, a trait o poveste uluitoare atunci cand a crezut ca a adoptat un cațeluș rapit de un fultur, care a ajuns in gradina ei. Ce a aflat dupa cateva cercetari? Ce specie era ”cațelul” aparut in gradina Cu toate acestea, o serie de discuții aprinse…