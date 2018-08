Stiri pe aceeasi tema

- Medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Romania vor sa faca plangere penala pe numele unei femei care a fost la un pas de moarte, dupa ce miercuri a intentionat sa nasca acasa cu ajutorul altei femei, nepregatite medical, punand in pericol viața

- O femeie din Iasi a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa nasca acasa, ajutata de o persoana care nu avea cunostinte medicale de specialitate. Medicii intwentioneaza sa depuna o plangere penala pe numele femeii.

- Dupa ce o femeie in varsta de 91 de ani a ajuns la spital și a sesizat Poliția ca ar fi fost otravita cu mercur de catre o familie care o ingrijea, procurorii aradeni au inceput cercetarile pentru tentativa de omor si trafic de substante sau produse toxice. Anchetatorii au gasit substanta in mancarea…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, sofer, a ajuns joi la spital, in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriti din apa unor izvoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, sofer, a ajuns joi la spital, in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriti din apa unor izvoare. Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un echipaj al Serviciului de […] The post…

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…

- Un tanar din Cluj a ajuns la spital cu rani grave, dupa ce a cazut in gol de la etajul doi al restaurantului in care se tinea petrecerea de absolvire.Restaurantul era in constructie, iar tanarul de 21 de ani, absolvent al Facultatii de Siinte Economice din Cluj, a cazut in putul unui lift nemontat.…

- Un galatean de 40 de ani a ajuns, luni, in stare grava la spital dupa ce a consumat o cantitate impresionanta de alcool. Medicii au stabilit ca barbatul are 6,3 la mie alcool in sange, transmite corespondentul MEDIAFAX.