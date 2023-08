Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arad a povestit, pentru Adevarul, cum a fost atacata și mușcata de un șacal chiar in parcul de langa Primarie, ziua, in timp ce ieșise sa-și plimbe cainele.Atacul a avut loc duminica, 13 august 2023, dupa-amiaza, in parcul Mihai Eminescu, unde femeia ieșise cu animalul ei de companie, un…

- Un accident a avut loc la UTA, unde o femeie a ajuns sub roțile tramvaiului. Femeia in varsta de 53 de ani a incercat sa coboare caruciorul in care se afla fetița ei in varsta de 12 ani, cu un handicap sever. Vatmanul ar fi inchis ușile, prinzand caruciorul intre uși. Femeia, disperata a strigat […]…

- O mama din America da in judecata o companie aeriana, dupa ce ofițerii au banuit ca face trafic de persoane din cauza ca femeia calatorea alaturi de fiica ei mulatra, relateaza CBS News.

- Un fost procuror din județul Buzau este cercetat in libertate, dupa ce a accidentat mortal o femeie, la Ramnicu Sarat, dupa care și-a vazut nestingherit de drum. Le-a spus polițiștilor care au venit dupa el ca a simțit cum a trecut cu roțile peste ceva, insa banuia ca lovise un caine. „Veneam de la…