O femeie de 67 de ani este însărcinată cu gemeni Femeia a luat aceasta hotarare dupa ce singurul ei copil - un baiat de 34 de ani - a murit intr-un accident de masina. Ea a ramas insarcinata cu gemeni dupa tratamentul de fertilitate. Medicii au sfatuit-o insa ca initiativa ei, pe cat de neobisnuita, pe atat de riscanta, ar putea sa degenereze, avand in vedere ca femeia are probleme de sanatate, suferind de tensiune arteriala si avand o varsta inaintata pentru a mai putea purta o sarcina. Nu in ultimul rand, medicii au avertizat-o ca isi pune propria ei viata in pericol prin aceasta decizie, informeaza publicatia The Beijing News.



Femeia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din China in varsta de 67 de ani si insarcinata cu gemeni respinge sfaturile medicilor care ii recomanda sa avorteze si asigura ca este decisa sa duca sarcina la termen, astfel incat ar putea d...

- Șapte persoane, printre care o femeie insarcinata in sapte luni si doi adolescenti, au fost transportate la spital in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce au fost implicate intr-un accident ce a avut loc intre un microbuz si un autoturism, in localitatea Muntenii de Jos din județul Vaslui.

- Un adolescent de 19 ani din Maine a fost aproape de pargul morții dupa ce un prieten l-a impușcat in cap. Insa, in momentul in care preotul i-a citit ultimele rituri, viața lui a luat o noua turnura. Medicii nu i-au mai dat nicio șansa lui Charles Quimby, astfel ca parinții au chemat un preot pentru…

- Caz grav la Iasi: o femeie insarcinata in 5 luni a pierdut sarcina dupa ce, spune ea, a fost trimisa pe jos de la o maternitate la alta, desi avea dureri puternice si sangera.O femeie insarcinata in 5 luni și jumatate s-a dus la Maternitatea Cuza Voda. Medicii de aici i-au spus ca nu are nicio…

- Caz grav la Iasi: o femeie însarcinata în 5 luni a pierdut sarcina dupa ce, spune ea, a fost trimisa pe jos de la o maternitate la alta, desi avea dureri puternice si sângera. O femeie însarcinata în 5 luni și jumatate s-a dus la Maternitatea Cuza…

- O femeia s-a prabușit in spitalul de urgenta din Buzau dupa ce a așteptat ore in șir, cu dureri insuportabile. Ea a fost vazuta de un doctor abia dupa ce rudele ei au inceput sa țipe. Asta, in timp ce cadrele medicale participau la un chef chiar in incinta spitalului. La același spital, a…

- Propunerea legislativa pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost inregistrata joi la Senat pentru dezbatere. Pentru a-și produce efectele, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele Romaniei și publicat in Monitorul…

- Politistii ajunsi la fata locului au gasit o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, injunghiata in zona gatului, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei. Femeia era in propria locuinta impreuna cu nepotul ei in vasta de 9 ani. Medicii au incercat in zadar sa o salveze pe…