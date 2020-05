O femeie de 20 de ani, din Vaslui, venită din Anglia, cea mai tânără victimă de COVID-19 din România. Ce alte afecțiuni avea O tanara in varsta de 20 de ani, din orașul vasluian Murgeni, care venise din Anglia la inceputul lui aprilie, a murit din cauza coronavirusului, dupa aproape o luna in care a stat internata in spitale din Barlad și Iași. Aceasta este cea mai tanara victima de COVID-19 din Romania. Autoritațile sanitare din județul Vaslui au inregistrat cel de-al patrulea deces de COVID-19 - o tanara de 20 de ani -, care este, de altfel, și cea mai tanara victima a noului coronavirus din Romania. Femeia, originara din orașul Murgeni, a revenit in țara din Anglia la inceputul lui aprilie și, la scurt timp, a mers… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

