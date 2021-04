Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Statele Unite a descoperit zilele trecute ca are in cont peste 1,2 milioane de dolari, bani virați din greșeala. Deși ar fi trebuit sa anunțe banca, ea a inceput sa retraga bani din cont, cu care și-a cumparat o mașina. Femeia de 33 de ani lucra de aproape patru ani ca dispecer... View…

- Brazilia a trecut marți pragul de 3.000 de decese din cauza Covid-19 in 24 de ore, potrivit cifrelor Ministerului Sanatații din aceasta tara, informeaza hotnews .Țara cu 212 milioane de persoane a inregistrat 3.251 de decese in ultimele 24 de ore, aducand numarul total de decese la 298.676 pentru 12,1…

- Peste jumatate din britanicii adulți au fost vaccinați impotriva Covid cel putin cu prima doza de vaccin. Mai exact peste 27 milioane de persoane. Ieri a fost inregistrat un record de 844.000 de doze administrate. Aproape 2,2 milioane de britanici au fost vaccinati cu ambele doze de vaccin. Și in Statele…

- O femeie din Targu Jiu a ramas fara bijuteriile in valoare de 1.600 de lei, dupa ce o ghicitoare i-a spus sa le puna intr-o batista si sa o deschida dupa 30 de minute. Pagubita a sesizat politia și a reclamat ca a fost indusa in eroare de o persoana necunoscuta, care, sub pretextul ca... View Article

- O pana majora de Internet a afectat aseara Statele Unite. New York și capitala Washington DC au fost printre orașele cu probleme. Inca nu este clar ce a dus la treaba asta, care a afectat serviciile celor mai importanți furnizori de Internet. Unul dintre ei a anunțat pe Twitter, ca este intrerupta fibra…