- O femeie din Oregon, care a disparut acum o saptamana, a fost gasita in viata, la baza unei stanci de langa ocean, in Big Sur, California. Angela Hernandez a avut un accident de masina, plonjand cu SUV-ul sau intr-o prapastie.

- Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor din culpa in cazul uni accident teribil care a avut loc aseara in Timiș. Un barbat a ramas vaduv dupa ce un tanar șofer a intrat frontal in mașina sa.

In cursul acestei zile, intre localitatile carasene Cornea si Plugova, o femeie de 68 de ani din...

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Accident grav în municipiul Satu Mare, unde o femeie în vârsta de 31 de ani și un copil de 11 ani au fost raniți, luni, dupa ce mașina în care se aflau a intrat în coliziune cu un alt automobil.

- Un accident rutier a avut loc duminica in jurul amiezii pe la ieșire din Gherla spre Baița. Potrivit primelor informații șoferul unui autoturism marca ford care circula dinspre Cluj Napoca spre Gherla, ajuns la intersecția cu drumul ce duce spre Baița a virat stanga fara sa se asigure astfel intrand…