O femeie a fost rănită după ce bara de care se ținea într-un tramvai nou-nouț s-a rupt O femeie in varsta de 65 de ani din Timișoara a fost ranita astazi, dupa ce a cazut pentru ca bara verticala de susținere de care se ținea s-a rupt in mers. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 12:00 in unul dintre tramvaiele Bozankaya puse recent in circulație, iar garnitura a fost retrasa in depou […] Articolul O femeie a fost ranita dupa ce bara de care se ținea intr-un tramvai nou-nouț s-a rupt a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a intamplat, luni, in apropiere de centrul orasului, intr-un tramvai realizat de compania turco-germana Bozankaya si care circula pe linia 6.Femeia se tinea de bara verticala, iar, la un moment dat, aceasta s-a desprins din suport. Vatmanul a oprit tramvaiul si a cerut ajutor la numarul…

- Incidentul a avut loc luni pe ruta unui dintre tramvaiele noi achiziționate in Timișoara. Garnitura a fost retrasa in depou pentru verificari, iar femeia a fost preluata de ambulanta si transportata la spital, potrivit News.ro și publicației locale Tion.ro.Accidentul s-a intamplat, luni, in apropiere…

- O femeie din Timișoara a fost luat cu SMURD-ul din tramvai, dupa ce o bara metalica, de susține, s-a rupt. Culmea e ca e vorba de un tramvai noi, Bozankaya, produs de turci, și nu de vechiturile de zeci de ani, primite cadou de la nemți, care inca circula pe unele linii.Scenele s-au intamplat pe…

- Incident incredibil, luni in jurul pranzului, intr-un tramvai Bozankaya, in zona centrala a Timișoarei. O femeie de 65 de ani a fost ranita dupa ce a cazut pentru ca bara verticala de susținere s-a rupt in mers. Garnitura a fost retrasa in depou pentru verificari, iar victima a ajuns la spital.

- O femeie și-a pierdut controlul cand un angajat al unei companii aeriene i-a spus ca exista o problema cu rezervarea zborului ei și pur și simplu a devastat ghișeul respectiv, trantind și distrugand tot ce i-a picat in mana. Incidentul, care a avut loc in Aeroportul Internațional Mexico City, in cursul…

- Iulia Raduc, angajata in cadrul Primariei Rediu, a cazut victima furiei primarului USR Ciprian Grosu in momentul in care i-a solicitat acestuia rezolvarea unor probleme legate de cadastru. Incidentul a fost inregistrat si postat pe retelel sociale. O femeie a fost snopita in bataie de un primar USR,…

- Accident produs joi dupa-masa, pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara, din cauza unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. O femeie a fost transportata la spital dupa ce o mașina s-a rasturnat in intersecție.

- O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica dupa amiaza, dupa ce s-a lovit la cap in timp ce se afla intr-un troleibuz care circula in Cluj Napoca. Incidentul a avut loc in contextul in care conducatorul troleibuzului a facut o manevra pentru a evita un copac inclinat catre partea carosabila,…