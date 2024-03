Stiri pe aceeasi tema

- O femeie aflata la schi pe partiile din statiunea Sinaia a fost ranita, vineri, suferind un traumatism abdominal sever. Ea a fost coborata de catre salvamontisti pana la Cota 1.400 din Bucegi, functiile vitale au fost in mod constant monitorizate, fiind apoi preluata de un elicopter SMURD, relateaza…

- Incidentul s-a produs, vineri, pe domeniul schiabil al statiunii Sinaia, unde o femeie in varsta de 37 de ani s-a accidentat in timp ce schia, suferind un traumatism abdominal sever. Salvamontistii din Sinaia au transportat-o de pe partie pana la cabinetul medical de la Baza Salvamont Prahova - Cota…

- UPDATE: In urma activitaților de cautare desfașurate de polițiști, cu sprijinul Salvamont Gorj, jandarmi și pompieri, femeia in varsta de 81 de ani a fost identificata in apropierea locuinței, nefiind victima vreunei infracțiuni. Aceasta a fost transportata la o unitate medicala in vederea acordarii…

- Vatmanul se afla in timpul programului. La un moment dat i-a atras atenția o femeie, care a stropit mai mulți oameni și a murdarit geamul cu o substanța necunoscuta. Cand a oprit, vatmanul a gasit o sacoșa din care se scurgea un lichid de culoare maronie. Imediat dupa ce a verificat punga și a intrat…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Gaești au intervenit, sambata de dimineața, in jurul orei 06.53, la un accident rutier produs in afara localitații Dragodana. Șoferul unui autoturism, in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. O…

- O femeie de 52 de ani a fost ranita, miercuri, in judetul Satu Mare, dupa ce s-a aruncat din masina pe care o conducea. Incidentul s-a produs pe DN 19 F, iar autoturismul a luat foc in mers, potrivit news.ro”La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.30, politistii din cadrul Inspectoratului de…

- La data de 28 decembrie, politiștii din cadrul municipiului Dragașani au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Dragoești, soldat cu victime. Din verificarile preliminare efectuate s-a stabilit ca, un barbat de 76 de ani, din județul Olt, in timp ce conducea un autoturism…

- O femeie a incercat sa se sinucida, dand foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Femeia, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital, scrie News.ro. Incidentul a avut loc in noaptea de marti spre…