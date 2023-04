Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al doilea copil este dat disparut,…

- O familie de sirieni, printre care cinci copii, care a supravietuit seismului devastator ce a lovit sudul Turciei si-a gasit moartea in incendiul casei in care s-a refugiat in centrul tarii. Potrivit agentiei de presa DHA, familia s-a refugiat din districtul cel mai afectat Nurdagi, la rude, la periferia…