O eurodeputată a fost arestată în Spania pentru acțiuni secesioniste Clara Ponsati, membra a Parlamentului European din partea formatiunii separatiste catalane Junts per Catalunya, a anuntat luni pe Twitter ca a fost "arestata ilegal" in Barcelona, la scurt timp dupa ce se intorsese in Spania, transmite Reuters. Ponsati era data in urmarire de autoritatile spaniole sub acuzatia de rebeliune, pentru rolul sau in tentativa esuata de secesiune a Cataloniei din 2017.

- Clara Ponsati, membra a Parlamentului European din partea formatiunii separatiste catalane Junts per Catalunya, a anuntat luni pe Twitter ca a fost "arestata ilegal" in Barcelona, la scurt timp dupa ce se intorsese in Spania, transmite Reuters.

