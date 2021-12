Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de doar 11 ani a murit, marți, dupa ora de sport din școala aflata in comuna Butea din judetul Iași. Martorii sustin ca fetitei i s-a facut rau si a lesinat, in ciuda manevrelor de resuscitare copila a murit. In acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- O femeie in varsta de 60 de ani, cadru didactic la o unitate de invatamant din municipiul Campulung Muscel, a murit, luni, dupa ce i s-a facut rau la scoala. ″In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie de 60…

- DECES TRAGIC: O eleva de 16 ani A MURIT la școala, in fața colegilor, intr-un oraș din Romania DECES TRAGIC: O eleva de 16 ani A MURIT la școala, in fața colegilor, intr-un oraș din Romania O eleva din Arges careia i s-a facut rau la scoala si a fost dusa de urgenta la spital a murit, in ciuda eforturilor…

- Tragedie intr-o familia din Galați, asta dupa ce in doar cateva secunde și-au pierdut copilul! La doar zece ani, o fetița și-a gasit sfarșitul pe drumul spre casa, dupa ce a cazut pe asfalt din caruța plina cu coceni. Tatal micuței a privit totul stupefiat, astfel a sunat de urgența la 112, insa totul…