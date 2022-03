Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: Elevi de clasa a VIII-a din Teiuș, premiați de polițiști, pentru un clip video despre prevenirea violenței Elevi din clasa a VIII-a B de la Liceul Teoretic Teiuș au fost premiați pentru realizarea unui clip video cu mesaj despre efectele violenței in școli și importanța prieteniei. Etapa…

- CONCURS pentru reducerea violenței fizice și psihologice, la nivelul a 4 unitați de invațamant preuniversitar din Vrancea, prin secțiuni afiș/videoclip -faza județeana- Avand in vedere faptul ca actele de violența reprezinta principala problema cu care se confrunta unitațile de invațamant preuniversitar,…

- ACTIVITAȚI IN CADRUL PROIECTELOR PENTRU REDUCEREA VIOLENȚEI FIZICE ȘI PSIHOLOGICE IN 4 UNITAȚI DE INVAȚAMANT PREUNIVERSITAR Violența in unitațile de invațamant reprezinta un fenomen de actualitate prezent in preocuparile instituțiilor cu abilitați in domeniu, dar și pe agenda mass-mediei sau a societații…

- Multe dintre apelurile efectuate la 112 prin care se anuntau dispozitive explozive in diverse locuri, inclusiv in unitati de invatamant, au fost efectuate de copii care foloseau cartelele SIM pentru sustinerea cursurilor online, a informat, vineri, IGPR. Politia Romana, prin structurile de prevenire…

- Fl. Tanasescu In contextul marcarii, ieri, a ” Zilei Internaționale pentru non-violența in școli”, polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlara din cadrul IPJ Prahova, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, desfasoara pana in data de 4 februarie acțiuni preventiv-educative in unele scoli gimnaziale…

- An de an, data de 30 ianuarie marcheaza Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala. In contextul celebrarii acestei zile, dar și pentru a preintampina și dezarma comportamentele violente in unitațile de invațamant, polițiștii Biroului Siguranța Școlara demareaza la nivelul județului Bacau un proiect…

- In perioada 30 ianuarie – 25 februarie 2022, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Biroul Siguranța Școlara, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Alba, va implementa proiectul pentru reducerea violenței fizice și psihologice…