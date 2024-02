Stiri pe aceeasi tema

- Alteta Petronela Burr (29 de ani) și-a scris nemulțumirile pe Facebook, Anișoara Cușmir, președinta Federației Romane de Altetism, spune ca nu e vorba despre rea-voința. Petronela Burr cosidera ca ar fi trebuit sa faca parte din delegația Romaniei la Campionatele Balcanice indoor. Ea și-a expus argumentația…

- Sala „Ioan Soter” din Complexul Național Sportiv „Lia Manoliu” a gazduit la finalul saptamanii trecute prima ediție a Cupei Romaniei la atletism in sala. Dintre sportivii suceveni, o comportare excelenta a reușit Madalina Elena Sirbu, de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc. Atleta in varsta de 20 de…

- Sala „Ioan Soter" din Complexul Național Sportiv „Lia Manoliu" a gazduit la finalul saptamanii trecute prima ediție a Cupei Romaniei la atletism in sala. Dintre sportivii suceveni, o comportare excelenta a reușit Madalina Elena Sirbu, de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc. ...

- Dayana Yastremska a oferit surpriza zilei la Australian Open 2024, sportiva din Ucraina calificandu-se in sferturile turneului de Grand Slam. Ocupanta a locului 93 in ierarhia mondiala, Dayana a trecut de o dubla caștigatoare la Melbourne, Victoria Azarenka.

- Maria Olaru (41 de ani) a avut o viața de film! Tatal sportivei s-a sinucis cand ea era doar un copil. Apoi Maria a plecat de-acasa pentru a face gimnastica de performanța și a reușit sa scrie istorie pentru Romania.

- Maria Olaru (41 de ani) a avut o viața de film! Tatal sportivei s-a sinucis cand ea era doar un copil. Apoi Maria a plecat de-acasa pentru a face gimnastica de performanța și a reușit sa scrie istorie pentru Romania. In 2015 și-a pierdut și mama, iar din acel moment a ramas singura. Asta dupa ce-a…

- Katinka Hosszu (34 de ani) s-a a revenit la antrenamente dupa ce a nascut o fetița in august și vrea sa bifeze, la Paris, a șasea participare olimpica. Katinka Hosszu este un nume greu in natația mondiala. Inotatoarea din Ungaria a devenit mama unei fetițe pe care a numit-o Kamila in luna august 2023…