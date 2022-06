Stiri pe aceeasi tema

- Sambata compania de energie de stat finlandeza Gasum anunța ca: „Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”. Compania publica finlandeza a anunțat ca a fost informata de furnizorul Gazprom despre intreruperea livrarilor, dupa ce Helsinki…

- Finlanda si Suedia vor achizitiona impreuna arme de foc portabile si arme antitanc, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Helsinki, dupa ce in aceeasi zi cele doua state si-au depus oficial cererile de aderare la NATO, scrie Agerpres . Cele doua tari isi vor extinde cooperarea cu privire la achizitiile…

- Compania responsabila de vanzarea de energie electrica catre Finlanda, RAO Nordic, si-a anuntat vineri intentia de a inceta livrarile de la miezul noptii, invocand restante de plata, in momentul in care Finlanda si-a anuntat aderarea la NATO. Exporturile din Rusia catre Finlanda „sunt la zero in prezent,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Stockholm și Helsinki ca adapostesc „teroriști PKK”, in contextul in care Suedia și Finlanda, urmeaza sa anunțe in curand aderarea lor la NATO. Aderarea Finlandei și Suediei la NATO ar fi o „greșeala”, ca și cea a aderarii Greciei la tratatul Alianței…

- Finlanda trebuie sa ceara aderarea la NATO fara intarziere, au anunțat, in comun, președintele țarii și guvernul de la Helsinki. Cererea oficiala va fi trimisa aliaților dupa votul din Parlament, de saptamana viitoare.

- Suedia și Finlanda vor anunța simultan, luna viitoare, intenția privind aderarea la NATO. Aceasta informație a fost dezvaluita de presa din cele doua țari nordice. Discuțiile privind posibila candidatura a acestor doua țari neutre la NATO s-au intensificat dupa ce Rusia a atacat Ucraina, care este,…

- Aderarea Suediei si Finlandei la NATO va avea consecinte pentru aceste tari si pentru securitatea europeana, a atentionat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse. Declarațiile purtatoarei de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, vin dupa ce joi, Dmitri Medvedev a amenințat NATO ca, daca…