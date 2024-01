Stiri pe aceeasi tema

- O tehnologie revoluționara inventata pentru a identifica piesele de schimb contrafacute in industria auto și aerospațiala a fost adaptata acum pentru a detecta operele de arta contrafacute, scrie The Guardian.Dezvoltatorii „sistemului de recunoaștere optica" susțin ca au creat „amprente digitale inviolabile"…

- Roxana Dobre i-a fost alaturi mereu lui Florin Salam, mai ales atunci cand a trecut prin momente grele. Sprijin i-a fost și dupa ce s-a aflat ca manelistul ar fi batut o dama de companie, pe 1 ianuarie 2024. Cum o rasplatește artistul pe soția lui.

- Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, a venit cu un anunț pentru cetațenii Republicii Moldova, noteaza Noi.md. "Compania aeriana germana, Lufthansa, revine pe Chisinau International Airport (RMO). Din 29 aprilie, compania va opera 4 zboruri, iar din 23 mai, 5 zboruri saptaminale…

- Navele comerciale care navigheaza din porturile ucrainene de-a lungul așa-numitelor coridoare temporare din Marea Neagra sunt asigurate de o companie din Marea Britanie, a anuntat postul turc de televiziune TRT Haber preluat de Rador Radio Romania, citand afirmatiile ambasadorului Ucrainei in Turcia,…

- Semiluna Rosie palestiniana anunța ca spitalul din al-Quds "nu mai este operațional”, deoarece a ramas fara combustibil și energie electrica, informeaza Mediafax.Semiluna Rosie palestiniana precizeaza ca personalul medical depune toate eforturile pentru a ingriji pacienții și raniții, noteaza The…

- Doi activisti ai miscarii Just Stop Oil au tintit cu ciocane de siguranta sticla de pe tabloul „The Rokeby Venus” (cunoscut si ca „The Toilet of Venus”, „Venus at her Mirror”, „Venus and Cupid” sau „La Venus del espejo”) de pictorul spaniol Diego Velazquez (1599-1660) , inainte de a fi arestati la National…

- Cimpanzeii folosesc tactici militare pentru a caștiga avantaj asupra rivalilor, arata un studiu recent. Cercetarile demonstreaza ca primatele cauta terenuri inalte pentru a stabili dimensiunea și apropierea altor grupuri inainte de a avansa sau de a se retrage, transmite The Guardian.

- ​Ultima melodie a trupei The Beatles, „Now and Then”, a strans 4,5 milioane de vizualizari in 18 ore de la lansare. Ultimul cantec al formatiei The Beatles, la care Paul McCartney si Ringo Starr au lucrat in ultimele luni și care a pornit de la o caseta demo inregistrata de John Lennon si realizata…