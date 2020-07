O combinație CRUNTĂ: vânt, mare și aglomerație! Un AVERTISMENT de care trebuie să ținem seamă Aglomerațiile pe plaja, așa cum au fost surprinse sambata in imagini la Costinești, sunt de evitat mai ales cand bate și vantul. De evitat sunt și piscinele, fiind preferabila marea. Iar daca aveți vacanța all-inclusive, trebuie sa fiți atenți la spațiile comune și sa cautați sa stați cat mai mult pe terasa, in aer liber, la distanța de ceilalți. Sunt cateva din sfaturile pe care care le are pentru turiști Ana Maria Apostol, medic ORL. "Combinația colectivitate mare și vant poate fi una periculoasa in vremuri de pandemie, pentru ca rafalele poarta aerosolii plini cu viruși mult mai departe.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

