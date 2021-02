Stiri pe aceeasi tema

- Caderile de zapada record care au lovit capitala Ucrainei în ultimele zile au facut viața dificila pentru majoritatea locuitorilor orașului, cuu excepția snowboarderilor care se distreaza coborând pe o strada emblematica din centrul orașului, potrivit AFP.La coborârea Andriïvsky,…

- Vantul puternic nu permite funcționarea instalațiilor de altitudine din Sinaia. Totodata, și celebra partie de schi Carp nu va putea fi deschisa, deși se aștepta astazi inaugurarea acesteia. La Cota...

- Nicoleta Voicu trece prin clipe absolut infioratoare! Celebra interpreta de muzica populara a povestit la Antena Stars ca a ajuns sa se teama pentru viața ei, dupa ce a fost urmarita pe strada. Cantareața a vorbit pe indelete despre teroarea prin care trece, declarand ca avand in vedere situația delicata…

- Incidentul șocant a avut loc in centrul Clujului și a fost filmat de camerele de supraveghere. Articolul Cluj: rapita cu mașina de pe strada, in centrul orașului. Doi dintre agresori au fost arestati apare prima data in Someșeanul.ro .

- ALTA FAȚA… Cine crede ca in Murgeni se petrec doar lucruri urate, se inșala amarnic, iar cea mai buna dovada este manifestarea organizata vineri dupa-amiaza, in fața Casei de Cultura din oraș. O mana de tineri au ținut sa celebreze ziua de naștere a lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, iar…

- Primarul Emil Boc este de acord și face demersuri pentru a muta Oserul (Piața de vechituri - Oser) in afara orașului.”Au dreptate oamenii care locuiesc acolo. Calitatea vieții oamenilor este afectata decisiv in zilele de sfarșit de saptamana, prin fluxul de oameni și faptul ca nu se respecta regulile…

- Clujenii care locuiesc pe strada Cantonului se lovesc de refuzul taximetriștilor de a trece prin zona. Nici Ambulanțele nu se inghesuie, iar oamenii spun ca Clujul nu este numai zona centrala.”Vin in atenția dumneavoastra cu o problema majora asupra strazii Cantonului, ințelegem faptul ca drumul nu…

- Politistii locali din Lugoj lucreaza la foc continuu in aceste zile. Pe langa activitatile obisnuite, politistii locali s-au gandit sa vina in ajutorul lugojenilor care, din diferite motive, nu au posibilitatea sa obtina in fiecare zi declaratiile care le dau dreptul sa se deplaseze pe strazile orasului.…