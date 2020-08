Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca cu o noapte inainte nu au mai existat locuri in spitalele Covid din Bucuresti pentru pacientii simptomatici. ”Dupa o discutie cu domnul ministru Tataru, cu primul ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat ca definitia clara a bolnavilor asimptomatici este o problema, aratand ca i-au fost aduse la cunostinta trei cazuri din Bucuresti ale unor pacienti usor asimptomatici care...

- Senatorii juriști au reluat luni dezbaterile pe proiectul de lege privind carantina. Ministerul Justitiei a depus un punct de vedere în comisie referitor la carantinare si izolare. De asemenea la ședința comisiei este prezent și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ședința…

- Secretarul de stat Raed Arafat afirma ca nu avem inca o transmitere exponentiala a noului coronavirus in Romania, chiar daca trendul este de crestere. Arafat sustine ca ”am iesit chiar destul de bine din prima faza” a pandemiei, dar se pare ca ”undeva ne inecam la mal”. Seful Departamentului pentru…

- In ultimele 24 de ore nu a mai fost confirmat niciun caz nou de coronavirus pe raza judetului Hunedoara, astfel numarul acestora ramane 629. Tot pana astazi, 22 mai 2020, 69 de persoane domiciliate in judetul Hunedoara si confirmate pozitiv cu Covid-19, au decedat. Judetul Hunedoara este a opta regiune…

- La Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) au avut loc perchezitii inainte ca Romania sa intre in starea de urgența. Directia Nationala Anticoruptie, secția militara, face cercetari intr-un dosar de corupție in achizițiile publice pe fonduri naționale și europene, in valoare de 623 de…

- O femeie prinsa sub daramaturile casei sale, in urma exploziei unei butelii, in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Corbu, a fost scoasa de pompieri si transportata la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", anunța AGERPRES.Victima, in varsta de 70…

- ”(…) Vorbim de jumatate din unitatile de primiri urgente din tara, vorbim aici de cateva zeci deja, care trebuie sa aiba modernizari sau chiar extinderi. Aceste proiecte au inceput de ceva timp prin fonduri europene, prin Ministerul Dezvoltarii, sunt si proiecte cum vedeti aici in care se implica si…