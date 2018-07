Peste 613 de absolventi ai Academiei de Politie “Al. I. Cuza” Bucuresti au intrat sambata in corpul ofiterilor, in cadrul unui ceremonial militar. Printre proaspetii ofiteri ai Ministerului Afacerilor Interne este si sublocotenent Gabriela Moise, din Buzau, ea fiind desemnata astazi sefa de promotie 2018 a Facultatii de Jandarmi. Gabriela este absolventa a Colegiului National “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, promotia 2014. Desi a parcurs toate stagiile de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau, buzoianca a optat sa isi desfasoarea activitatea in cadrul Directiei Generale de Jandarmi…