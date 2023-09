Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești a anunțat in cursul zilei ca s-a semnat contractul pentru demolarea stadionului „Nicolae Dobrin”. Orașul lui Dobrin, restant la acest capitol, va beneficia de o arena noua, ultramoderna, care ar urma sa fie gata peste doi ani. „In perioada urmatoare va incepe demolarea…

- Final de telenovela in unul din cele mai mari dosare legate de infrastructura rutiera din Romania. Compania de Drumuri va semna contractul cu Asocierea Pizzarotti – Retter pentru primul lot al Autostrazii de Centura București Nord. Curtea de Apel a respins ultimele contestații depuse in aceasta speța.Sunt…

- ”Consiliul de Administratie al Biofarm informeaza actionarii asupra semnarii Promisiunii Bilaterale de Vanzare – Cumparare avand ca obiect instrainarea imobilului detinut de subscrisa in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre societatea Iancu de Hunedoara Residence SRL sau catre…

- Am aflat care este compania din Romania care semneaza contractul de 100 de milioane de euro. Este o premiera la nivel național. Banii vor fi investiți in operarea unei baze logistice moderne, precum și in extinderea bazei de achiziție și exportul cerealelor. Compania din Romania care face un imprumut…

- Contractul cu o durata de 12 luni a revenit Kay Partner Engineering SRL din Navodari pentru suma de 286.727,19 lei fara TVA Compania infiintata in 2021 are sediul social pe strada Viilor, Nr. 166C, Ap. Cam. 1, Navodari si activeaza in domeniul lucrarilor de constructii a proiectelor utilitare pentru…

- Inaugurarea podului care leaga Tulcea de Braila va avea loc la ora 11.00, iar printre oficialitațile care vor participa la ceremonie se numara președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca.Azi va fi data in circulatie varianta Macin a podului peste Dunare…

- Podul peste Dunare de la Braila va fi dat in circulatie joi, 6 iulie, insa cu acces doar pentru mașini, nu și pentru bicicliști sau pietoni, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbanescu, pentru Libertatea. Cu toate ca podul…

- Compania turca Baykar se asteapta sa inceapa productia dronelor de lupta Bayraktar TB2 si Bayraktar Akinci in Ucraina in 2025, a declarat directorul general al companiei, Haluk Bayraktar, potrivit TASS. "Lucrarile de constructie la filiala locala a Baykar (din Ucraina), Avia Ventures, se desfasoara…