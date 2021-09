O bătrână de 91 de ani, cultiva canabis fără să știe, într-un centru de vârstnici din Germania O femeie in varsta de 91 de ani a constatat, duminica, faptul ca, fara sa stie, cultiva canabis pe balconul sau dintr-un centru pentru ingrijirea varstnicilor, situat in regiunea Schwaben din sudul Germaniei, relateaza agentia DPA. O persoana angajata a centrului din localitatea Krumbach din landul Bavaria, a alertat politia dupa ce a observat o […] The post O batrana de 91 de ani, cultiva canabis fara sa știe, intr-un centru de varstnici din Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

