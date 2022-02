O batrana in varsta de 80 de ani, din Capitala, a platit nu mai puțin de 170.000 de lei dupa ce a fost pacalita ca ar putea ajunge fotomodel și va defila pe podiumurile de la Paris și Dubai. Totul a inceput in vara anului 2019, in București. In timpului unei plimbari prin Piața Romana, batrana a fost oprita și invitata intr-un studio foto din apropiere. “Doamna, sunteți foarte fotogenica, noi facem reclame pentru produse cosmetice. Vreți sa mergeți cu noi, sa faceți niște fotografii?”. Femeia a fost incantata de propunere și a mers. Inițial, nu i s-au cerut bani. Ținea legatura cu o femeie de…