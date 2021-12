Peste 100 de refugiați rohingya care se aflau intr-o barca lovita au putut acosta intr-un port din Indonezia, vineri dimineața. Refugiații includ femei insarcinate și copii și fusesera in deriva in largul coastei de vest a țarii pe ceea ce mulți avertisera ca este o nava care s-ar putea scufunda. Abia dupa presiunile internaționale autoritațile indoneziene au cedat și i-au permis sa acosteze. Refugiații au fost stropiți cu dezinfectant in timp ce paraseau barca și se urcau intr-un autobuz pe ploaie abundenta. Barca cu refugiați a fost primita intr-un port din Indonezia Oktina Hafanti, un oficial…