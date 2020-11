Stiri pe aceeasi tema

- Moment important in cariera Alexandrei Dominique Lacatuș, fiica legendei de la Steaua, care va juca in serialul Adela, de la Antena 1. Absolventa a Facultatii de Arte Dramatice de la Madrid, Dominique Lacatus o va interpreta pe Tania in serialul Adela, informeaza Libertatea.ro. Tania este secretara…

- Dupa un scrutin controversat, cu amanari, iata ca si la cea de a 16 facultate a Universitatii "Ovidius" din Constanta a fost votat noul decan pentru urmatorii patru ani, asa incat joi, 8 octombrie 2020, s a incheiat procesul de selectie a decanilor.In urma concursului, cadrul didactic nominalizat sa…

- In mod normal, montarea gazonului e ultima etapa in ridicarea unei arene. Nu și la stadionul din Targoviște, adica la același stadion cu probleme despre care ziarul Libertatea a scris inca din ianuarie ca oamenii aceluiași primar Daniel Stan au pus la cale o regie prin care lucrarile ar fi fost in…

- Forumul Roman de Diabet a participat miercuri, 23 septembrie, la simpozionul "Digital Health: Hope for diabetes in an uncertain and changing world?", organizat de Forumul European de Diabet in cadrul celei de-a 56-a Intalniri Anuale a Asociatiei Europene pentru Studiul Diabetului (EASD), cel mai mare…

- Documentul va fi pus la dispoziția publicului pentru analiza, sunt așteptate propuneri, apoi va fi inclus in PUG-ul localitații Primarul Marian Oancea a anunțat, luni, finalizarea proiectului Strategiei de Dezvoltare Spațiala a comunei Snagov, document care urmarește transformarea acestei comunitați…

- Cursa electorala pentru alegerile locale este pe ultima suta de metri, iar candidații iși doresc ca tot mai mulți oameni din comunitațile in care candideaza sa le cunoasca planurile și proiectele politicie. In cadrul campaniei editoriale lansate de wall-street.ro, "Alegeri locale 2020: promisiuni…

- Reprezentanții organizației Fapte au transmis marți, 15 septembrie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca turneul Classic Unlimited, susținut de pianistul Bogdan Vaida va ajunge in aceasta toamna la Targu Mureș, in data de 11 octombrie, iar concertul se va desfașura in curtea Facultații…

- Nascuta la 16 septembrie 1980, Roxana Camelia Bageac, talentata soprana constanteana, s a stins in urma cu cinci ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necrutatoare. Se pare ca sufletul ei asa a ales, sa plece mai curand si sa "arda" intens aici, in doar 35 de ani de viata si un deceniu de cariera…