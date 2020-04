Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca a demarat masurile necesare pentru suplimentarea numarului de posturi din sistemul medico-militar in vederea incadrarii cat mai rapide a acestora, in conformitate cu prevederile Decretului 195, din 16 martie 2020privind instituirea starii de urgența…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor in varsta sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, compania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor. Kaufland Romania va asigura livrarea gratuita, cu plata…

- ​Aplicația de închiriere de apartamente - Milluu, sprijinita de fondul de investiții Early Game Ventures și de proiectul dedicat start-up-urilor disruptive, la început de drum, ROCA X, lanseaza inițiativa #LocuintePentruMedici și va pune gratuit la dispoziția medicilor și personalului sanitar…

- Ministerul Apararii Naționale a demarat masurile necesare pentru suplimentarea numarului de posturi din sistemul medico-militar in vederea incadrarii cat mai rapide a acestora, in conformitate cu prevederile Decretului 195, din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei.Angajarile…

- Cresc cifrele pe toate planurile: 40 de persoane se afla in izolare la Ocna Mureș, avem primul caz de infectare cu coronavirus la nivel de județ, 260 de cazuri de infectare la nivel național iar in Italia este cea mai neagra zi de cand a inceput pandemia: 475 decese in ultimele 24 ore! La nivel național…

- Violeta Stoica Mama „pacientului 80”, tanarul de 26 de ani care a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, este al doilea caz inregistrat in județul Prahova. Pe de alta parte, 550 de persoane se aflau ieri in izolare la domiciliu și sub monitorizarea Direcției de Sanatate Publica Prahova, alte…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…