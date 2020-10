Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța in care se aflau doua paciente a derapat, in noaptea de vineri spre sambata și ajuns pe linia de cale ferata, intre stația CFR Valea Vișeului respectiv Halta de mișcare Petrova.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Vineri, o femeie bolnava de COVID – 19 a fost ranita intr-un accident, in timp ce era dusa la spitalul COVID. Ambulanța care o transporta a fost acroșata de un camion care a intrat pe contrasens. Șoferul de pe ambulanța a suferit și el rani serioase. In dimineața aceasta, istoria s-a repetat, de aceasta…

- Polițiștii din Beclean au intervenit astazi la un accident rutier produs in localitatea Dobric. Articolul Barbat transportat la spital in urma unui accident rutier apare prima data in Someșeanul.ro .

- Soferul unui microbuz de calatori a ajuns la spital dupa ce autovehiculul pe care il conducea a fost lovit de o ambulanta privata din judetul Covasna, care nu ar fi acordat prioritate, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, noteaza Agerpres. "Politistii au intervenit la…

- Un accident rutier a avut loc azi, in jurul amiezii, la Rebrișoara. Patru mașini au colizionat, iar doua persoane au ajuns la spital. Un echipaj al pompierilor, doua echipaje SAJ și poliția au fost solicitate la un accident rutier petrecut in Rebrișoara. Accdentul a avut loc intr-o zona in care se lucreaza…