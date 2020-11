O "altfel" de scoala: cursuri online pentru copii si adolescenti la Success Academy! Nu este niciun secret faptul ca tinerii au nevoie sa invete mult mai multe lucruri decat cele inscrise in programa scolara. Din acest motiv, au nevoie de Success Academy, o "altfel" de scoala, care ofera cursuri online copii si adolescenti, menite sa ii ajute pe acestia sa se descurce in lumea reala.



Success Academy este singura scoala din Romania care tine cont de cerintele mediului business, unde tinerii participa la cursuri de dezvoltare personala predate de trainerii cu peste 17 ani de experienta in domeniu. Aici cursantii dobandesc cunostinte de ordin teoretic si practic, menite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

