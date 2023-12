Rusia a continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania și noaptea trecuta, o drona ruseasca s-a prabușit in Romania, langa Grindu. ”Sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat, in cursul acestei situații, o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat la inalțime mica pe un traseu catre zona Grindu, din județul Tulcea. In baza informațiilor din teren privind un posibil impact pe teritoriul Romaniei, echipe mixte MApN/MAI s-au deplasat in cursul nopții in zona și au raportat,…