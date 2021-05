Stiri pe aceeasi tema

- O fata de doar 13 ani, care a disparut ieri de acasa, este cautata acum de polițiști și familie. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac cercetari pentru a afla ce s-a intamplat cu adolescenta din Lugoj. Joi, in jurul orei 13:00, Radinaru Cristina-Emanuela a plecat de acasa, iar pana in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale sunt in alerta dupa ce un baiat, in varsta de 14 ani, a disparut de la familia la care se afla in plasament. Razvan Florin Todorov a plecat marți, 20 aprilie, in jurul orei 10:20, cu bicicleta, de la familia care-l ingrijea, din satul Leucușești,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 28 de ani, disparut de pe raza localitații Remetea Mare, judetul Timis. In data de 26 martie, in jurul orelor 22.00, STERP BOGDAN ar fi plecat de la serviciu, din localitatea Remetea Mare, iar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 16 ani, disparut de pe raza localitații Tomnatic, județul Timiș. La data de 10 martie a.c., Pasca Sebastian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, județul Timiș, iar pana…

