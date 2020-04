Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Donald Trump a afirmat ca Statele Unite nu vor plati pentru securitatea printului Harry si a sotiei lui, Meghan Markle, despre care presa a scris ca se vor muta din Canada in California.Intr-un mesaj publicat duminica pe Twitter, presedintele american a transmis: „Sunt un mare…

- Presedintele Donald Trump (73 de ani) a afirmat ca Statele Unite nu vor plati pentru securitatea printului Harry (35 de ani) si a sotiei lui, Meghan Markle (38 de ani), despre care presa straina a scris ca se vor muta din Canada in California.

- In SUA s-au inregistrat pana acum 1.177 de decese, cu 150 de noi decese anunțate joi.26 martie - 17.224 cazuri noi inregistrate25 martie - 13.355 cazuri noi inregistrate24 martie - 11.075 cazuri noi inregistrate23 martie - 10.189 cazuri noi inregistrateCazuri totale in USA pana acum: 85.594, China -…

- De la Roma la New York si la Paris, 900 de milioane de oameni din lume sunt izolati acasa, in acest weekend, in speranta opririi pandemiei noului cornavirus, care a ucis deja peste 11.400 de persoane si a zdruncinat economia mondiala, relateaza AFP preluat de news.roCITEȘTE ȘI: coronavirus/">Care…

- Numerosi americani au hotarat sa iasa la cumparaturi, de teama ca Guvernul federal sa nu restranga vanzarea de arme de foc si de munitie dupa proclamarea starii de urgenta, iar pastele fainoase si hartia igienica nu sunt singurele marfuri asupra carora se dezlantuie consumatorii anxiosi in Statele…

- Joe Maguire a fost concediat de la sefia comunitatii americane de informatii pentru ca a informat o comisie a Camerei Reprezentantilor despre tentativa rusilor de a se amesteca in alegerile prezidentiale prevazuite sa aiba loc in toamna acestui an in Statele Unite, scriu doua mari ziare americane, citate…

- „Into America s Wild” a fost prezentat la București in premiera internaționala La IMAX Theatre de la AFI Cotroceni a avut loc miercuri seara o vizionare de gala de filme documentare, organizata de Ambasada Statelor Unite. Dintre cele doua pelicule de cate 40 de minute realizate in tehnica IMAX ,„Into…

- Autoritatile de reglementare in domeniul comertului din Statele Unite au deschis o investigatie impotriva Fitbit, Garmin si a altor producatori de dispozitive purtabile, in urma unor acuzatii de incalcare a brevetelor facute de compania Koninklijke Philips si divizia nord-americana a acesteia, transmite…