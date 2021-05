NYT: Banalitatea colapsului democrației ​E foarte posibil ca experimentul democratic al Americii sa se apropie acum de final. Nu e o exagerare; e un lucru evident pentru oricine urmarește viața politica. Republicanii (GOP) ar putea prelua puterea în mod corect; ar putea câștiga și prin tacticile de obstrucționare a dreptului de vot la scara larga; congresmenii GOP ar putea pur și simplu sa refuze sa certifice voturile democraților la alegeri și sa-l proclame învingator pe Donald Trump sau pe succesorul lui politic. Indiferent cum se vor desfașura lucrurile, GOP va încerca sa-și asigure un control permanent al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

