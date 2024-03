O noapte grea pentru americani. La miezul nopţii, guvernul rămâne fără finanţare Camera Reprezentantilor a SUA, controlata de republicani, a adoptat vineri un proiect de lege care prevede alocari bugetare de 1.200 de miliarde de dolari pentru a mentine finantarea guvernului pana in septembrie, lasand Senatului, majoritar democrat, cateva ore pentru a actiona inainte de termenul limita – miezul noptii – cand ar urma o inchidere partiala a activitatii guvernului, relateaza Reuters. Legea, adoptata cu o majoritate de 286 de voturi la 134 semnaleaza sfarsitul unei batalii de peste sase luni privind amploarea cheltuielilor Washingtonului pentru anul fiscal care a inceput la 1 octombrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Legea, adoptata cu o majoritate de 286 de voturi la 134 semnaleaza sfarsitul unei batalii de peste sase luni privind amploarea cheltuielilor Washingtonului pentru anul fiscal care a inceput la 1 octombrie. Actualul proiect de lege, de 1.012 pagini, prevede o finantare de 886 de miliarde de dolari pentru…

