NVIDIA anulează placa GeForce RTX 4080 cu 12 GB memorie NVIDIA a surprins pe toata lumea pe 14 octombrie, atunci cand a anuntat ca anuleaza una dintre versiunile placii RTX 4080. Ei bine NVIDIA a „retras lansarea” lui RTX 4080 12 GB, chiar inainte de lansarea din noiembrie 2022. Placile grafice au debutat cu o saptamana in urma: doua RTX-uri 4080 si un RTX 4090. Acum au ramas doar RTX 4080 cu 16 GB si RTX 4090, iar gurile rele spun ca versiunea cu 12 GB memorie va fi comercializata sub numele de RTX 4070. Intre timp varianta cu 16 GB ar sosi pe 16 noiembrie. Inca de la anunt, RTX 4080 12 GB a fost destul de criticata. De ce? Pentru ca avea un pret… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

