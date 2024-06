Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat ca urmatoarea generație a platformei de cipuri de inteligența artificiala (AI) se numește Rubin și va fi lansata in 2026, noteaza Reuters. Rubin va include noi procesoare grafice (GPU) și centrale (CPU), precum și cipuri de rețea, a declarat Huang…

- Acest oficiu va juca un rol esential in punerea in aplicare a Regulamentului privind inteligenta artificiala, in special in ceea ce priveste modelele de IA de uz general, mai arata comunicatul de presa al CE. De asemenea, el va actiona pentru a promova cercetarea si inovarea in domeniul IA de incredere…

- Papa Francisc va lua parte la sesiunea dedicata inteligentei artificiale (AI) in cadrul summitului G7 al sefilor de stat si de guvern care va avea loc in luna iunie in Italia, a anuntat vineri premierul italian, Giorgia Meloni, informeaza AFP. The post INTELIGENȚA ARTIFICIALA Papa Francisc va lua parte…

- Președintele Xi Jinping a anunțat in octombrie 2023, in timpul discursului sau la ceremonia de deschidere a celei de-a treia sesiuni a Forumului pentru cooperare internaționala Belt and Road de la Beijing, ca China intenționeaza sa lanseze „Inițiativa globala pentru guvernanța inteligenței artificiale„.…

- Este pentru prima data cand cel mai populat oras din India ocupa primul loc in Asia. In fruntea listei globale a bogatilor pe orase din 2024 se afla New York (119), urmat de Londra (97). In Asia, Mumbai – capitala financiara a Indiei – a avansat cu 92 de miliardari, potrivit Hurun. Urmeaza aproape Beijing…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei iși reafirma susținerea pentru tinerii cercetatori romani implicați in dezvoltarea inteligenței artificiale și ofera o platforma pentru aceștia in vederea implicarii in proiectul startup-ul de inteligența artificiala „Grok”, fondat și condus de celebrul…

- Nvidia anunța cipul AI Blackwell, cu performanțe avansate și un preț intre 30.000 și 40.000 de dolari, marcand un pas semnificativ in tehnologia de procesare grafica pentru inteligența artificiala. The post REVOLUȚIA AI Nvidia dezvaluie Blackwell: Cipul AI de 40.000 de dolari care va transforma era…

- Geoffrey Hinton, un cercetator de frunte recunoscut ca „Nașul inteligenței artificiale”, și-a manifestat preocuparile legate de creșterea influenței inteligenței artificiale și de riscurile potențiale pe care le poate aduce umanitații. In anul 2023, Hinton a renunțat la poziția sa de la Google, semnaland…