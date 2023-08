Nvidia a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări şi a publicat estimări optimiste Iata cum a evoluat compania in trimestrul incheiat pe 30 iulie: Profit de 2,70 dolari pe actiune, ajustat, fata de 2,09 dolari pe actiune asteptat de firma Refinitiv. Veniturile de 13,51 miliarde dolari au fost peste veniturile de 11,22 miliarde dolari asteptate de Refinitiv. Nvidia a spus ca se asteapta la venituri de aproximativ 16 miliarde de dolari in trimestrul al treilea, peste cele 12,61 de miliarde de dolari estimate de Refinitiv. Previziunile Nvidia sugereaza ca vanzarile din trimestrul curent vor creste cu 170% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Profitul net a crescut la 6,19… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor firmei Refinitiv, acesta a fost cel mai rapid ritm de crestere trimestrial de la an la an din ultimii doi ani. Actiunile Baidu tranzactionate in SUA au crescut cu peste 4% in urma informatiilor. Iata cum Baidu a evoluat compania in trimestrul al odilea, fata de estimarile consensuale…

- Cu toate acestea, profitul din trimestrul al doilea a fost usor peste asteptarile analistilor, de aproape de 29,8 miliarde de dolari, intr-un sondaj furnizat de Aramco. Intr-o declaratie depusa la bursa saudita – cunoscuta sub numele de Tadawul – compania a spus ca scaderea substantiala este determinata…

- Grevele au perturbat cea mai mare parte a productiei pentru sezonul TV de toamna si au oprit munca la filme, in timp ce lucratorii se lupta pentru salarii in era streamingului, transmite Reuters. Producatorul de jucarii Hasbro a semnalat, de asemenea, joi, un impact al grevelor. Grevele ”ar putea avea…

- Actiunile Uber au scazut marti cu mai mult de 5%, dupa ce compania a raportat rezultatele financiare din trimestrul al doilea, care au ratat asteptarile analistilor cu privire la venituri, dar au oferit previziuni optimiste, transmite CNBC, informeaza News.ro.Profitul pe actiune a fost de 18 centi,…

- Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al…

- Alphabet (Google) a incantat marți piața cu vanzari de 74,6 miliarde de dolari și un profit net de 18,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru, rezultate mai bune decat se așteptau analiștii, intr-un climat economic care nu este favorabil cheltuielilor de publicitate, potrivit AFP.

- Traficul mondial pentru desktop si mobil catre site-ul ChatGPT a scazut cu 9,7% in iunie fata de mai, in timp ce vizitatorii unici pe site-ul ChatGPT au scazut cu 5,7%. De asemenea, timpul petrecut de vizitatori pe site a scazut cu 8,5%, arata datele Similarweb. OpenAI nu a raspuns imediat la o cerere…

- Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI.…